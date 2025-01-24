"Многие не понимают": известный тренер назвал боксера, который победил бы праймового Тайсона

Известный тренер Тедди Атлас поделился мыслями относительно Майка Тайсона. Американский специалист назвал боксера, который бы смог одолеть легендарного супертяжеловеса.

Специалист сравнил звездных боксеров современности с праймовым "Железным Майком". Атлас, на удивление, не вспомнил об Александре Усике, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Кто может победить Тайсона?

Тедди Атлас уверен, что некоторые звезды современного бокса смогли бы победить Майка Тайсона в его лучшие годы. Тренер вспомнил нескольких известных британских супертяжей.

По его мнению, Энтони Джошуа скорее всего проиграл бы "Железному Майку", ведь он мог поймать его своим ударом. С Тайсоном Фьюри было бы все намного сложнее.

Атлас отметил, что самый интересный бой Майка Тайсона был бы с Даниэлем Дюбуа. Специалист выделил сильную сторону "Динамита", которая бы ему помогла в поединке с легендой бокса.

А вот бой Майка с Дюбуа был бы удивительно интересным. Многие, кто не понимает, какой мощный панчер Дюбуа,

– сказал Тайсон.

Напомним, что Майк Тайсон недавно провел бой с блогером Джейком Полом. Позже "Железный Майк" рассказывал, что продолжит боксировать дальше.