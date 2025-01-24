Спеціаліст порівняв зіркових боксерів сучасності із праймовим "Залізним Майком". Атлас, на диво, не згадав про Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Хто може перемогти Тайсона?

Тедді Атлас впевнений, що деякі зірки сучасного боксу змогли б перемогти Майка Тайсона у його найкращі роки. Тренер згадав декількох відомих британських супертяжів.

На його думку, Ентоні Джошуа скоріш за все програв би "Залізному Майку", адже він міг зловити його своїм ударом. З Тайсоном Ф'юрі було б все набагато складніше.

Атлас зазначив, що найцікавіший бій Майка Тайсона був би з Даніелем Дюбуа. Спеціаліст виділив сильну сторону "Динаміта", яка б йому допомогла у поєдинку з легендою боксу.

А от бій Майка з Дюбуа був би напрочуд цікавим. Багато, хто не розуміє, який потужний панчер Дюбуа,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що Майк Тайсон нещодавно провів бій з блогером Джейком Полом. Пізніше "Залізний Майк" розповідав, що продовжить боксувати далі.