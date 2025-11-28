Известный тренер составил рейтинг боксеров P4P: на каком месте Усик после отказа от пояса

Популярный наставник Тедди Атлас определился со своим личным рейтингом лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P). Тренер составил топ-10.

На первое место Тедди Атлас поставил Александра Усика. Такой выбор тренер сделал несмотря на то, что недавно украинец отказался от пояса WBO, потеряв при этом звание абсолютного чемпиона мира, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу Атласа в соцсети Х.

Кого включил Атлас в рейтинг P4P?

Сразу за спиной Усика оказался непобедимый Теренс Кроуфорд, который в середине сентября 2025-го победил Сауля Альвареса. Этот успех позволил "Охотнику" стать новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Топ-3 его рейтинга замыкает японец Наоя Иноуэ. Зато замыкает десятку лучших Девин Хейни, который в мае 2023-го победил украинца Василия Ломаченко.

Интересно, что авторитетный тренер проигнорировал в своем рейтинге непобедимого Мозеса Итауму, которому пророчат большое будущее в хевивейте.

Топ-10 рейтинга P4P от Тедди Атласа:

Усик Кроуфорд Иноуэ Бивол Бам Бетербиев Бенавидес Стивенсон Накатани Хейни

Отметим, что Джесси Родригес после своей крайней победы над Фернандо Мартинесом назвал топ-4 лучших боксеров мира. Триумфатор поставил себя на четвертую позицию и включил в список Усика. Правда, украинец оказался не на первом месте.

"После этой победы я должен быть четвертым в рейтинге P4P. Мой топ-4: Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Наоя Иноуэ, а потом я. Ранее на четвертом месте у меня был Дмитрий Бивол, но после такого выступления против Мартинеса я заслуживаю быть номером 4", – слова Родригеса процитировало издание The Ring.

Какие последние новости об Усике?