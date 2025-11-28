Відомий тренер склав рейтинг боксерів P4P: на якому місці Усик після відмови від поясу

Популярний наставник Тедді Атлас визначився зі своїм особистим рейтингом найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Тренер склав топ-10.

На перше місце Тедді Атлас поставив Олександра Усика. Такий вибір тренер зробив попри те, що нещодавно українець відмовився від поясу WBO, втративши при цьому звання абсолютного чемпіона світу, інформує 24 Канал із посиланням на сторінку Атласа у соцмережі Х.

Кого включив Атлас у рейтинг P4P?

Одразу за спиною Усика опинився непереможний Теренс Кроуфорд, який у середині вересня 2025-го переміг Сауля Альвареса. Цей успіх дозволив "Мисливцю" стати новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.

Топ-3 його рейтингу замикає японець Наоя Іноуе. Натомість замикає десятку найкращих Девін Хейні, який у травні 2023-го переміг українця Василя Ломаченка.

Цікаво, що авторитетний тренер проігнорував у своєму рейтингу непереможного Мозеса Ітауму, якому пророкують велике майбутнє у хевівейті.

Топ-10 рейтингу P4P від Тедді Атласа:

Усик Кроуфорд Іноуе Бівол Бам Бетербієв Бенавідес Стівенсон Накатані Хейні

Відзначимо, що Джессі Родрігес після своєї крайньої перемоги над Фернандо Мартінесом назвав топ-4 найкращих боксерів світу. Тріумфатор поставив себе на четверту позицію та включив у список Усика. Щоправда, українець опинився не на першому місці.

"Після цієї перемоги я маю бути четвертим у рейтингу P4P. Мій топ-4: Теренс Кроуфорд, Олександр Усик, Наоя Іноуе, а потім я. Раніше на четвертому місці у мене був Дмитро Бівол, але після такого виступу проти Мартінеса я заслуговую бути номером 4", – слова Родрігеса процитувало видання The Ring.

