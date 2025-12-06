Обидчик украинца нанес сокрушительное поражение оппоненту: у него девятый нокаут подряд

В субботу, 6 декабря, в австралийском Бродбиче состоялся вечер бокса. В одном из поединков сражался перспективный боксер Теремоана Теремоана.

Соперником представителя Австралии стал мексиканский боксер Херман Гарсия Монтес. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Теремоана – Монтес?

Австралийский боксер без проблем расправился с соперником из Мексики. Монтес, который был андердогом, с первых минут начал атаковать Теремоану, но не имел определенной задумки, за что и поплатился.

В одном из моментов Теремоана смог подловить мексиканского боксера и отправить на канвавс. Монтес не смог продолжить поединок, а рефери засчитал досрочную победу австралийца уже в первом раунде.

Теремоана нокаутировал Монтеса: смотрите видео

Джей Опетая также дрался на субботнем вечере бокса в Бродбиче. Непобежденный австралийский боксер одержал досрочную победу над Хуйсейном Джинкарой.

Что известно о Теремоане?