Обидчик украинца нанес сокрушительное поражение оппоненту: у него девятый нокаут подряд
- Австралийский боксер Теремоана Теремоана одержал досрочную победу над мексиканцем Херманом Гарсией Монтесом в первом раунде.
- Джей Опетая также выиграл досрочно в бою против Хуйсейна Джинкары в Бродбиче.
В субботу, 6 декабря, в австралийском Бродбиче состоялся вечер бокса. В одном из поединков сражался перспективный боксер Теремоана Теремоана.
Соперником представителя Австралии стал мексиканский боксер Херман Гарсия Монтес. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Читайте также Американский боксер ярко нокаутировал оппонента, собрав три титула
Как завершился бой Теремоана – Монтес?
Австралийский боксер без проблем расправился с соперником из Мексики. Монтес, который был андердогом, с первых минут начал атаковать Теремоану, но не имел определенной задумки, за что и поплатился.
В одном из моментов Теремоана смог подловить мексиканского боксера и отправить на канвавс. Монтес не смог продолжить поединок, а рефери засчитал досрочную победу австралийца уже в первом раунде.
Теремоана нокаутировал Монтеса: смотрите видео
Джей Опетая также дрался на субботнем вечере бокса в Бродбиче. Непобежденный австралийский боксер одержал досрочную победу над Хуйсейном Джинкарой.
Что известно о Теремоане?
Теремоана в профессиональном ринге провел 8 поединков до встречи с Монтесом. В бою с мексиканцем он записал в свой актив 9 победу. Интересно, что для австралийца это 9 нокаут подряд.
Ранее он дрался против Алима Уитфилда в июне 2025 года в Соединенных Штатах Америки. Теремоана досрочно победил соперника в самом начале поединка.
Отметим, что австралиец сражался с Дмитрием Ловчинским в 2024 году на Олимпийских Играх в Париже. Тогда он одолел украинского боксера.