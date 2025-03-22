Отпраздновал победу танцем: австралиец остановил соперника в первом раунде – видео

В субботу, 22 марта, состоялся фантастический вечер бокса в Австралии. В главном поединке Джордж Камбосос сражался против Джейка Вилли.

В андеркарде Камбосос – Вилли состоялся бой между Теремоаной Джуниором и Джеймсом Синхом из Фиджи. Победу одержал австралийский боксер, сообщает 24 канал со ссылкой на Matchroom Boxing.

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Эффектная победа Теремоаны

Теремоана быстро разобрался с Джеймсом Синхом. Фиджиец первым нанес точный удар, но австралиец быстро перехватил инициативу и одержал победу.

Теремоана Джуниор в первом раунде одолел Синха, ведь после серии ударов рефери решил остановить бой. Австралийский боксер отпраздновал победу танцем.

Теремоана победил Синха: смотрите видео

Теремоана отпраздновал победу танцем: смотрите видео

Напомним, что Теремоана Джуниор представлял Австралию на Олимпийских играх 2024 года. Боксер уступил узбекскому бойцу Баходиру Джалолову в четвертьфинале соревнований.