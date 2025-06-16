Обидчик украинца разбил соперника в первом раунде: видео жесткого нокаута

Недавно в Нью-Йорке состоялся грандиозный вечер бокса на "Madison Square Garden". В главном поединке спортивного шоу Ричард Гитчинс сражался против Джорджа Камбососа.

В андеркарде Гитчинс – Камбосос Теремоана Джуниор дрался против Алима Уитфилда. Бой завершился досрочной победой австралийского боксера, сообщает 24 канал.

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Результат боя Теремоана – Уитфилд

Теремоана Джуниор продолжил свой победный путь. 27-летний боксер в самом начале нокаутировал Алима Уитфилда.

На счету австралийского боксера восемь подряд побед нокаутом. В частности, это пятая досрочная победа Теремоаны в первом раунде. Ни один соперник в бою против него не продержался двух раундов.

Теремоана нокаутировал Уитфилда: смотрите видео

Напомним, что Теремоана Джуниор выступал на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В первом поединке австралиец нокаутировал Дмитрия Ловчиноского из Украины.