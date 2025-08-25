Непобедимый американский боксер Теренс Кроуфорд выбрал лучшего бойца в истории для себя. Следующий соперник Сауля Альвареса остановил свой выбор на еще одном непобедимом боксере.

Речь идет о Флойде Мейвезера. Теренс Кроуфорд отметил мощность непобедимого американского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Читайте также Кроуфорд потеряет чемпионский титул из-за мегафайта года: в чем причина

Кто лучший боксер в истории по версии Кроуфорда?

За спиной Мейвезера 50 победных боев (27 – нокаутом) в профессионалах, а также провел 90 поединков (84 победы и 6 поражений). В августе 2017-го Флойд в последний раз выходил в ринг против одиозного ирландского бойца Конора МакГрегора. На кону поединка, который состоялся по правилам бокса, стоял специальный титул WBC Money Belt.

По моему мнению, лучшим боксером в истории является Флойд Мейвезер. Его удары были очень мощными, и ему удалось победить практически всех своих соперников в профессиональном боксе,

– сказал Кроуфорд.

Отметим, что Теренс уже вскоре вернется в ринг. Кроуфорд 13 сентября 2025 года проведет бой против Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым владеет Канело. Эрик Моралес сделал прогноз на мегафайт года.

К слову, непобедимый "Охотник" провел уже в профессионалах 41-н бой (31 – нокаутом). Последний раз выходил в ринг в начале августа прошлого года, когда одолел Исраила Мадримова из Узбекистана в Калифорнии. Поединок длился все установленные 12 раундов и закончился победой Кроуфорда по единогласному решению судей.