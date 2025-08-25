Непереможний американський боксер Теренс Кроуфорд обрав найкращого бійця в історії для себе. Наступний суперник Сауля Альвареса зупинив свій вибір на ще одному непереможному боксеру.

Мова йде про Флойда Мейвезера. Теренс Кроуфорд наголосив на потужності непереможного американського боксера, пише 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Хто найкращий боксер в історії за версією Кроуфорда?

За спиною Мейвезера 50 переможних боїв (27 – нокаутом) у професіоналах, а також провів 90 поєдинків (84 звитяги та 6 поразок). У серпні 2017-го Флойд востаннє виходив у ринг проти одіозного ірландського бійця Конора МакГрегора. На кону поєдинку, який відбувся за правилами боксу, стояв спеціальний титул WBC Money Belt.

На мою думку, найкращим боксером в історії є Флойд Мейвезер. Його удари були дуже потужними, і йому вдалося перемогти практично всіх своїх суперників у професійному боксі,

– сказав Кроуфорд.

Відзначимо, що Теренс вже незабаром повернеться у ринг. Кроуфорд 13 вересня 2025 року проведе бій проти Сауля Альвареса у Лас-Вегасі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким володіє Канело. Ерік Моралес зробив прогноз на мегафайт року.

До слова, непереможний "Мисливець" провів вже у професіоналах 41-н бій (31 – нокаутом). Востаннє виходив у ринг на початку серпня минулого року, коли здолав Ісраїла Мадрімова із Узбекистану у Каліфорнії. Двобій тривав усі встановлені 12 раундів та закінчився перемогою Кроуфорда за одноголосним рішенням суддів.