Мова йде про Флойда Мейвезера. Теренс Кроуфорд наголосив на потужності непереможного американського боксера, пише 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Хто найкращий боксер в історії за версією Кроуфорда?

За спиною Мейвезера 50 переможних боїв (27 – нокаутом) у професіоналах, а також провів 90 поєдинків (84 звитяги та 6 поразок). У серпні 2017-го Флойд востаннє виходив у ринг проти одіозного ірландського бійця Конора МакГрегора. На кону поєдинку, який відбувся за правилами боксу, стояв спеціальний титул WBC Money Belt.

На мою думку, найкращим боксером в історії є Флойд Мейвезер. Його удари були дуже потужними, і йому вдалося перемогти практично всіх своїх суперників у професійному боксі,

– сказав Кроуфорд.

Відзначимо, що Теренс вже незабаром повернеться у ринг. Кроуфорд 13 вересня 2025 року проведе бій проти Сауля Альвареса у Лас-Вегасі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким володіє Канело. Ерік Моралес зробив прогноз на мегафайт року.

До слова, непереможний "Мисливець" провів вже у професіоналах 41-н бій (31 – нокаутом). Востаннє виходив у ринг на початку серпня минулого року, коли здолав Ісраїла Мадрімова із Узбекистану у Каліфорнії. Двобій тривав усі встановлені 12 раундів та закінчився перемогою Кроуфорда за одноголосним рішенням суддів.