Хочет космические деньги: Кроуфорд готов провести бой с желанным соперником Усика

Во вторник, 4 ноября, стало известно о сорванном бое между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом. После чего объявили поиски нового соперника для Пола-младшего.

Одним из потенциальных оппонентов называлась как раз фамилия Теренса Кроуфорда. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе рассказал, при каком условии согласится на бой против Джейка Пола, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

К теме Бой Пол – Дэвис отменен: кто сорвал противостояние потенциального соперника Усика

При каком условии может состояться бой Кроуфорд – Пол?

Непобедимый "Охотник" заверил, что согласится на бой только за огромный гонорар, ведь его поединок против Пола-младшего не интересует.

Меня этот поединок не интересует. Но если заплатят 200 миллионов долларов – я выйду в ринг,

– заявил Кроуфорд.

Напомним, что Джервонту Дэвиса обвинили в жестоком избиении своей подруги в клубе в Майами. Пол раскритиковал чемпиона мира по версии WBA в легком весе из-за избиения девушки.

Также среди вероятных вариантов соперников есть имена Райана Гарсии, Андре Уорда, Фрэнсиса Нганну и Нейта Диаса.

В команде Кроуфорда рассказали, что может вернуть Теренса в ринг. Boxing News 24 процитировал слова Берни Дэвиса, который уверен, что американский боксер уже закончил карьеру и вряд ли будет проводить бои в будущем.

"Разве ему предложат 100 миллионов долларов, чтобы выйти против Жанибека, Лары или Адамеса. И пусть кто-то из них объединит пояса – тогда мы можем говорить о бое за абсолютного чемпиона", – сказал Дэвис.

Главное о Теренсе Кроуфорде