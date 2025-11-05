Хоче космічні гроші: Кроуфорд готовий провести бій з бажаним суперником Усика
- Теренс Кроуфорд готовий провести бій з Джейком Полом тільки за гонорар у 200 мільйонів доларів.
- Кроуфорд, ймовірно, закінчив кар'єру, але може повернутись у ринг за 100 мільйонів доларів для бою з іншими відомими суперниками.
У вівторок, 4 листопада, стало відомо про зірваний бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом. Після чого оголосили пошуки нового суперника для Пола-молодшого.
Одним із потенційних опонентів називалось якраз прізвище Теренса Кроуфорда. Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі розповів, за якої умови погодиться на бій проти Джейка Пола, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.
За якої умови може відбутись бій Кроуфорд – Пол?
Непереможний "Мисливець" запевнив, що погодиться на бій лише за величезний гонорар, адже його поєдинок проти Пола-молодшого не цікавить.
Мене цей поєдинок не цікавить. Але якщо заплатять 200 мільйонів доларів – я вийду в ринг,
– заявив Кроуфорд.
Нагадаємо, що Джервонту Девіса звинуватили у жорстокому побитті своєї подруги у клубі в Маямі. Пол розкритикував чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі через побиття дівчини.
Також серед ймовірних варіантів суперників є імена Раяна Гарсії, Андре Ворда, Френсіса Нганну та Нейта Діаса.
У команді Кроуфорда розповіли, що може повернути Теренса у ринг. Boxing News 24 процитував слова Берні Девіса, який впевнений, що американський боксер вже закінчив кар'єру та навряд чи проводитиме бої у майбутньому.
"Хіба йому запропонують 100 мільйонів доларів, щоб вийти проти Жанібека, Лари чи Адамеса. І нехай хтось із них об'єднає пояси – тоді ми можемо говорити про бій за абсолютного чемпіона", – сказав Девіс.
Головне про Теренса Кроуфорда
Кроуфорд став першим боксером, який став абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, після перемоги над Саулем Альваресом.
У рідному місці боксера влаштували парад на його честь. Під час святкування цього успіху Теренса затримала поліція.
За спиною Кроуфорда 42 переможні бої (31 – нокаутом) та жодної поразки (дані BoxRec).
Жанібек Аліманхула із Казахстану кинув виклик Кроуфорду.