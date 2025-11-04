Наразі невідома нова дата вечора боксу. Джейк Пол різко прокоментував зірвання бою із Дервонтою Девісом, розкритикувавши чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі, передає 24 Канал із посиланням на профіль Джейка Пола у соцмережі Х.

До теми Бій Пол – Девіс скасований: хто зірвав протистояння потенційного суперника Усика

Що сказав Пол про Девіса?

Боксер-блогер відреагував на жорстоке побиття Девісом своєї подруги. Пол-молодший публічно проїхався по Джервонті, назвавши його кривдником жінок та дурнем, якому він не хотів давати платформу для збільшення бази фанів та збагачення. Водночас Джейк додав, що його компанія виступає за захист та підтримку жінок, перепросивши в усіх, хто був залучений до влаштування такого вечора боксу.

Потенційний суперник Олександра Усика попросив вибачення у бійців, які повинні були вийти у ринг в андеркарді боксерської події, своєї команди, які жертвували сім'ями заради підготовки до бою із Девісом.

Джервонта Девіс – це буквально ходячий шматок сміття. Працювати з ним – суцільний кошмар. Непрофесіоналізм, дивні вимоги, запізнення на зйомки на кілька годин. Плюс численні арешти, звинувачення та судові позови. Якщо ви підтримуєте цього чоловіка, ви підтримуєте найогидніший гріх, який може вчинити людина,

– заявив Джейк.

"Страшно, що люди з таким диявольським характером можуть піднятися на вершину культури та спорту, включно з позиціями влади. Сподіваюся, що люди дивитимуться далі, ніж за його фальшиві "вуличні образи" та "сваг", і знайдуть щось глибше, щоб стати чиїмось фанатом. Що ж до мене – я, як завжди, рухаюся до наступного. Хто завгодно. Коли завгодно. Де завгодно", – додав Пол.

Як повідомляло видання ESPN, колишня дівчина боксера Кортні Россел звинуватила його у домашньому насильстві. Інцидент стався наприкінці жовтня в одному із клубів Маямі, де дівчина працювала офіціанткою. Вона розповіла, що боксер напав на неї у службовому приміщенні, де не було камер відеоспостереження. У позові стверджується, що Девіса звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень, незаконному позбавленні волі, викраденні та умисному завданні моральної шкоди.

Що відомо про зірваний бій Пол – Девіс?