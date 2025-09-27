Теренс Кроуфорд недавно дрался против Сауля Альвареса. Теперь американский боксер получил вызов от другого известного бойца.

Жанибек Алиманхулы выразил желание подраться с Теренсом Кроуфордом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикацию казахстанского боксера в социальной сети Х.

Как Алиманхулы бросил вызов Кроуфорду?

Казахстанский боксер, выступающий в среднем весе, обратился к американскому спортсмену в социальной сети Х. Жанибек Алиманхулы хочет драться с Теренсом Кроуфордом.

Если бы Кроуфорд согласился драться, я бы с удовольствием с ним встретился. Это был бы бой, за которым фанаты следили бы, не пропуская ни секунды,

– написал Алиманхули.

Ранее журналист ESPN Сальвадор Родригес сообщал, что Теренс Кроуфорд остался без чемпионского пояса, поскольку, перешел во второй средний вес. Новым чемпионом первого среднего веса стал Абас Барау.

Что известно о Кроуфорде и Алиманхули?