Непереможений боксер кинув виклик абсолютному чемпіону світу
- Казахстанський боксер викликав Теренса Кроуфорда на бій.
- Теренс Кроуфорд залишився без чемпіонського пояса, оскільки перейшов у другу середню вагу.
Теренс Кроуфорд нещодавно бився проти Сауля Альвареса. Тепер американський боксер отримав виклик від іншого відомого бійця.
Жанібек Аліманхули висловив бажання побитися з Теренсом Кроуфордом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікацію казахстанського боксера у соціальній мережі Х.
Читайте також Усик чи Кроуфорд: відомий промоутер назвав найкращого боксера у світі
Як Аліманхули кинув виклик Кроуфорду?
Казахстанський боксер, який виступає у середній вазі, звернувся до американського спортсмена у соціальній мережі Х. Жанібек Аліманхули хоче битися з Теренсом Кроуфордом.
Якби Кроуфорд погодився битись, я б із задоволенням з ним зустрівся. Це був би бій, за яким фанати стежили б, не пропускаючи ані секунди,
– написав Аліманхули.
Раніше журналіст ESPN Сальвадор Родрігес повідомляв, що Теренс Кроуфорд залишився без чемпіонського пояса, оскільки, перейшов у другу середню вагу. Новим чемпіоном першої середної ваги став Абас Барау.
Що відомо про Кроуфорда та Аліманхули?
Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса у бою в ніч з 13 на 14 вересня. "Мисливець" став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.
За свою кар'єру американський боксер провів 42 бої та не зазнав жодної поразки – 42 перемоги.
Жанібек Аліманхули востаннє бився у квітні 2025 року проти Анауеля Нгаміссенге. Казахстанський боксер переміг нокаутувавши суперника у п'ятому раунді.
Аліманхули у професійному рингу провів 17 поєдинків. На рахунку казахстанця 17 перемог та жодної поразки.