Теренс Кроуфорд нещодавно бився проти Сауля Альвареса. Тепер американський боксер отримав виклик від іншого відомого бійця.

Жанібек Аліманхули висловив бажання побитися з Теренсом Кроуфордом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікацію казахстанського боксера у соціальній мережі Х.

Як Аліманхули кинув виклик Кроуфорду?

Казахстанський боксер, який виступає у середній вазі, звернувся до американського спортсмена у соціальній мережі Х. Жанібек Аліманхули хоче битися з Теренсом Кроуфордом.

Якби Кроуфорд погодився битись, я б із задоволенням з ним зустрівся. Це був би бій, за яким фанати стежили б, не пропускаючи ані секунди,

– написав Аліманхули.

Раніше журналіст ESPN Сальвадор Родрігес повідомляв, що Теренс Кроуфорд залишився без чемпіонського пояса, оскільки, перейшов у другу середню вагу. Новим чемпіоном першої середної ваги став Абас Барау.

Що відомо про Кроуфорда та Аліманхули?