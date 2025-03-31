WBO заберет титул у непобедимой звезды бокса: что произошло

Звездный боксер из США Теренс Кроуфорд потеряет в своем послужном списке титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе. Это произойдет после того, как "Охотник" официально объявит о бое против Сауля Альвареса.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери сообщил неприятную весть для Теренса Кроуфорда. Пояс временного чемпиона по линии заберут из-за того, что звездный боксер не вернется в первый средний вес, информирует 24 Канал со ссылкой на аккаунт Оливери в соцсети "Х".

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Почему Кроуфорд потеряет титул

В таком случае его автоматически лишат титула.

Теренс Кроуфорд не вернется в первый средний вес. Он автоматически будет лишен своего титула временного чемпиона WBO после официального объявления боя с Саулем Альваресом. Сейчас его статус обязательно претендента уже не является действительным,

– написал глава организации.

В начале февраля 2025-го года стало известно, что бой между Кроуфордом и Альваресом перенесен на сентябрь. Боксеры выйдут в ринг на стадионе "Allegiant" в американском Лас-Вегасе.

Впереди у 37-летнего "Охотника" 41 победа в 41-м бою (31 – нокаутом). Теренс до сих пор не знает вкуса поражений. Зато Сауль Альварес на профи-ринге одержал 62 победы (39 – нокаутом) при лишь 2-х поражениях в 66 поединках.

К слову, в начале августа 2024-го года Кроуфорд победил по единогласному решению победил Исраила Мадримова из Узбекистана. В то же время "Канело" в сентябре прошлого года торжествовал над Эдгаром Берлангом из Пуэрто-Рико.