Кроуфорд выбрал боксеров для уличной драки: есть ли среди них Усик
- Теренс Кроуфорд выбрал команду боксеров для уличной драки, включая Тайсона Фьюри, Артура Бетербиева, Александра Усика и Деонтея Уайлдера.
- Кроуфорд завершил боксерскую карьеру в 2025 году, имея 42 победы и ни одного поражения, и в последнем бою победил Сауля Альвареса.
Теренс Кроуфорд поразмышлял над мыслью об уличной драке. Бывший абсолютный чемпион мира составил свою команду, с которой не было бы страшно подраться на улице.
Бывший американский боксер составил команду исключительно из представителей бокса. Теренс Кроуфорд выбрал исключительно супертяжей, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Нурлана Сабурова.
Кого из боксеров Кроуфорд возьмет на уличную драку?
Теренс сразу выбрал Тайсона Фьюри. К сожалению, не обошлось здесь без российского следа в виде Артура Бетербиева, выступающего за Канаду. Также "Охотник" не обошел вниманием своего друга Александра Усика.
Кого из известных боксеров я взял бы с собой на уличную драку? Хорошо, пусть это будет Тайсон Фьюри. Также Артур Бетербиев, Александр Усик, Деонтей Уайлдер. Я бы взял всех тяжеловесов. Флойд Мейвезер? Нет, нет, нет,
– заявил Кроуфорд.
Отметим, что именно Кроуфорд был номером один для Усика в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории.
Кроуфорд закончил карьеру боксера?
В середине декабря 2025-го Теренс сообщил об окончании боксерской карьеры. Кроуфорд попрощался с рингом в возрасте 38 лет и имея за своей спиной 42 победы (31 – нокаутом) при нуле поражений.
"Ухожу как великий. Мне больше ничего не осталось доказывать", – написал Теренс в своем профиле в инстаграме.
В своем последнем бою американец победил мексиканца Сауля Альвареса, отобрав у того звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Как Кроуфорд потерял статус абсолютного чемпиона?
В начале декабря 2025-го Теренс неожиданно потерял статус абсолютного чемпиона мира. Об этой потере сообщило издание The Ring.
Все из-за неуплаченных комиссионных.
Отметим, что после ухода из бокса Кроуфорд сделал из Усика первый номер рейтинга P4P от The Ring. До этого Александр был вторым.