Кроуфорд выбрал боксеров для уличной драки: есть ли среди них Усик

Теренс Кроуфорд поразмышлял над мыслью об уличной драке. Бывший абсолютный чемпион мира составил свою команду, с которой не было бы страшно подраться на улице.

Бывший американский боксер составил команду исключительно из представителей бокса. Теренс Кроуфорд выбрал исключительно супертяжей, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Нурлана Сабурова.

Кого из боксеров Кроуфорд возьмет на уличную драку?

Теренс сразу выбрал Тайсона Фьюри. К сожалению, не обошлось здесь без российского следа в виде Артура Бетербиева, выступающего за Канаду. Также "Охотник" не обошел вниманием своего друга Александра Усика.

Кого из известных боксеров я взял бы с собой на уличную драку? Хорошо, пусть это будет Тайсон Фьюри. Также Артур Бетербиев, Александр Усик, Деонтей Уайлдер. Я бы взял всех тяжеловесов. Флойд Мейвезер? Нет, нет, нет,

– заявил Кроуфорд.

Отметим, что именно Кроуфорд был номером один для Усика в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории.

Кроуфорд закончил карьеру боксера?

В середине декабря 2025-го Теренс сообщил об окончании боксерской карьеры. Кроуфорд попрощался с рингом в возрасте 38 лет и имея за своей спиной 42 победы (31 – нокаутом) при нуле поражений.

"Ухожу как великий. Мне больше ничего не осталось доказывать", – написал Теренс в своем профиле в инстаграме.

В своем последнем бою американец победил мексиканца Сауля Альвареса, отобрав у того звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Как Кроуфорд потерял статус абсолютного чемпиона?