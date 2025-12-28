Кроуфорд обрав боксерів для вуличної бійки: чи є серед них Усик
- Теренс Кроуфорд обрав команду боксерів для вуличної бійки, включаючи Тайсона Ф'юрі, Артура Бетербієва, Олександра Усика та Деонтея Вайлдера.
- Кроуфорд завершив боксерську кар'єру у 2025 році, маючи 42 перемоги та жодної поразки, і в останньому бою переміг Сауля Альвареса.
Теренс Кроуфорд поміркував над думкою про вуличну бійку. Колишній абсолютний чемпіон світу склав свою команду, з якою не було б лячно побитись на вулиці.
Колишній американський боксер склав команду виключно із представників боксу. Теренс Кроуфорд обрав виключно супертяжів, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Нурлана Сабурова.
Кого з боксерів Кроуфорд візьме на вуличку бійку?
Теренс одразу обрав Тайсона Ф'юрі. На жаль, не обійшлось тут без російського сліду у вигляді Артура Бетербієва, який виступає за Канаду. Також "Мисливець" не оминув увагою свого друга Олександра Усика.
Кого з відомих боксерів я взяв би з собою на вуличну бійку? Добре, нехай це буде Тайсон Ф’юрі. Також Артур Бетербієв, Олександр Усик, Деонтей Вайлдер. Я б узяв усіх важковаговиків. Флойд Мейвезер? Ні, ні, ні,
– заявив Кроуфорд.
Відзначимо, що саме Кроуфорд був номером один для Усика у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Кроуфорд закінчив кар'єру боксера?
У середині грудня 2025-го Теренс сповістив про закінчення боксерської кар'єри. Кроуфорд попрощався із рингом у віці 38 років та маючи за своєю спиною 42 перемоги (31 – нокаутом) при нулі поразок.
"Йду як великий. Мені більше нічого не залишилося доводити", – написав Теренс у своєму профілі в інстаграмі.
У своєму останньому бою американець переміг мексиканця Сауля Альвареса, відібравши у того звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
Як Кроуфорд втратив статус абсолютного чемпіона?
На початку грудня 2025-го Теренс несподівано втратив статус абсолютного чемпіона світу. Про цю втрату повідомило видання The Ring.
Все через несплачені комісійні.
Відзначимо, що після відходу із боксу Кроуфорд зробив із Усика першого номером рейтингу P4P від The Ring. До цього Олександр був другим.