Колишній американський боксер склав команду виключно із представників боксу. Теренс Кроуфорд обрав виключно супертяжів, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Нурлана Сабурова.

Кого з боксерів Кроуфорд візьме на вуличку бійку?

Теренс одразу обрав Тайсона Ф'юрі. На жаль, не обійшлось тут без російського сліду у вигляді Артура Бетербієва, який виступає за Канаду. Також "Мисливець" не оминув увагою свого друга Олександра Усика.

Кого з відомих боксерів я взяв би з собою на вуличну бійку? Добре, нехай це буде Тайсон Ф’юрі. Також Артур Бетербієв, Олександр Усик, Деонтей Вайлдер. Я б узяв усіх важковаговиків. Флойд Мейвезер? Ні, ні, ні,

– заявив Кроуфорд.

Відзначимо, що саме Кроуфорд був номером один для Усика у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Кроуфорд закінчив кар'єру боксера?

У середині грудня 2025-го Теренс сповістив про закінчення боксерської кар'єри. Кроуфорд попрощався із рингом у віці 38 років та маючи за своєю спиною 42 перемоги (31 – нокаутом) при нулі поразок.

"Йду як великий. Мені більше нічого не залишилося доводити", – написав Теренс у своєму профілі в інстаграмі.

У своєму останньому бою американець переміг мексиканця Сауля Альвареса, відібравши у того звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Як Кроуфорд втратив статус абсолютного чемпіона?