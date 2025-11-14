Майк Тайсон высказался о будущем Теренса Кроуфорда. Легенда бокса подобрал соперников для "Охотника", сообщает 24 канал со ссылкой на Hard Rock Bet.

Кого выбрал Тайсон для Кроуфорда?

"Железный Майк" считает, что интересно было бы посмотреть на реванш между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. Он отметил, что в первом бою поддерживал Канело, но теперь на стороне американца.

Кроме того, Тайсон назвал еще нескольких возможных соперников. Боксер хочет, чтобы Кроуфорд подрался с братьями Чарло.

Хочу, чтобы он прошел проверку – чтобы он бросил вызов одному из этих ребят, оказался в сложной ситуации, возможно, даже побывал в нокдауне. Хочу увидеть, как он возвращается в угол и делает глубокий вдох,

– сказал Тайсон.

Ранее журналист Крис Манникс рассказал, что Кроуфорд отказался от боя против Джейка Пола. Даже 40 миллионов долларов не повлияли на решение американского боксера.

Что известно о Кроуфорде?