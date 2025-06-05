Непобедимый "Охотник" оценил свое возможное завершение карьеры после дуэли с Канело

Уже 12 сентября болельщики бокса увидят огненный мегафайт 2025 года. На ринге в Лас-Вегасе (США) сойдется Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес.

За несколько месяцев до данного поединка появилась информация, что бой против Сауля Альвареса станет прощальным для Теренса Кроуфорда и профи-ринга. Сам американский боксер отреагировал на эти слухи, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Интересно, что данную информацию сообщил известный боксер Вирджил Ортис. Сам "Охотник" не стал ни опровергать, ни подтверждать. Кроуфорд держит интригу.

Кто знает. Посмотрим. Это будет иметь огромное значение для моего наследия и карьеры. Я с нетерпением этого жду,

– заявил Кроуфорд.

Напомним, что на кону боя Кроуфорд – Альварес будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе. Боксеры уже провели дебютную дуэль взглядов сразу после победного боя Канело над Уильямом Скаллом. Эта победа стала для мексиканца 63-й на профи-ринге в 67-ми встречах (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых.

Зато Кроуфорд имеет за своей спиной в профессионалах 41 победный поединок (31 – нокаутом) при нуле поражений. Последний раз Теренс дрался в официальном бою в августе 2024-го, когда одолел Исраила Мадримова из Узбекистана. Американец завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.