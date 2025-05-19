Непобедимая легенда закончит карьеру после боя с Канело: сенсационное заявление известного боксера

Уже 12 сентября поклонники бокса увидят долгожданный мегафайт между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Поговаривают, что для непобедимого "Охотника" этот поединок будет прощальным в его большой карьере.

Такую шокирующую информацию сообщил известный боксер Вирджил Ортис в интервью YSM Sports Media, пишет 24 Канал. Американский боксер заговорил о желании провести бой против Теренса Кроуфорда, но трезво понимает, что организовать его нереально.

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Прогноз на шокирующее заявление Ортиса о Кроуфорде

Также Ортис спрогнозировал победителя противостояния Альварес – Кроуфорд.

У Кроуфорда невероятный боксерский IQ, великолепные навыки. Я очень хочу этого боя, но он не состоится. После боя с Саулем Альваресом Кроуфорд завершит карьеру, он мне сам сказал это. Кто победит в этом бою? Я думаю Канело,

– ответил Ортис.

Напомним, что была информация, что бой Кроуфорд – Альварес переносится на один день – с 12-го на 13-е сентября 2025 года. Но впоследствии поединок перенесли на предыдущую дату.

К слову. Последний раз Кроуфорд выходил в ринг в начале августа прошлого года, когда победил Исраила Мадримова из Узбекистана. Теренс завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.

Перед предстоящим поединком "Охотник" провел в профессионалах 41 победный бой (31 – нокаутом). В своей успешной карьере 37-летний американец еще никогда не проигрывал соперникам. Уже 12 сентября текущего года в этой статистике Кроуфорда может ноль поражений измениться на единичку. Канело точно сделает все, чтобы это организовать.