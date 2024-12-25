"Остановите это дерьмо, вы шутите": экс-чемпион мира разнес наследие Усика в истории бокса

Александр Усик завершил для себя 2024-й год второй подряд победой над Тайсоном Фьюри. После реванша в Эр-Рияде еще больше людей начали называть непобедимого украинца не только лучшим боксером современности, но и в истории бокса.

Однако далеко не все соглашаются с такими утверждениями. Одним из таких является бывший чемпион мира Тимоти Брэдли.

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Брэдли преуменьшил заслуги Усика

Американский экс-боксер раскритиковал боксерское наследие Александра Усика и обратился к тем, кто называет украинца величайшим боксером. Тимоти Брэдли поделился мыслями на своем ютуб-канале, пишет 24 Канал.

Я даже собираюсь говорить сейчас не о бое, а обо всем этом дерьме, типа он величайший боец всех времен. Величайший боец всех времен? Вы шутите? Слушайте, это эффект недавнего только из-за того, что он победил двух лучших супертяжеловесов этой эпохи, это не делает его величайшим бойцом всех времен,

– заявил Брэдли.

Тимоти Брэдли назвал Усика не величайшим боксером в истории бокса. Экс-чемпион мира требует больше не называть Александра таким гордым званием.

В то же время Брэдли не умалил заслуг Усика в крузервейте.

"Теперь он в супертяжелом весе. Я бы хотел сказать, что очистил дивизион, но так, он победил двух лучших бойцов в этой категории. А теперь вы все говорите, что он величайший. Он провел всего 22 боя. Хватит вам, народ. Вы должны это остановить. Он легенда, но величайший? Вы сумасшедшие", – добавил боксер из США.

Отметим, что карьера Тимоти Брэдли тоже считается успешной. Американец только два поражения проигрывал Мэнни Пакьяо (в 2014-м и 2016-м). Как раз после третьего боя против легендарного соперника из Филиппин Брэдли повесил перчатки на гвоздь.