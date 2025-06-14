Сейчас Богачук занимается восстановлением и будет готовиться к следующему бою. Том Леффлер, промоутер боксера, раскрыл планы своего подопечного на будущее, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Богачук получит большой бой

Том Леффлер отметил, что Сергей Богачук официальный претендент на титул WBC в среднем весе. Промоутер отметил. что для украинского боксера поединок за чемпионский пояс еще не назначен.

Спортивный функционер подчеркнул, что пока неясна ситуация в дивизионе. Поэтому больше деталей появится после боя между Себастьяном Фундорой и Тимом Цзю.

Мы планируем организовать Богачуку большой бой осенью. Фундора, Цзю, Ортис или Бахрам – все они замечательные имена и соперники для Богачука. Сергею безразлично, с кем драться, потому что он считает себя лучшим в своей весовой категории. Ему нужны такие поединки, чтобы это доказать. В первом среднем весе для него есть множество замечательных соперников,

– сказал Леффлер.

Напомним, что Сергей Богачук неоднократно бросал вызов Себастьяну Фундори. Однако американский боксер постоянно избегал украинца.

Ранее Тарас Шелестюк анонсировал дату предстоящего поединка. Известный украинский боксер будет драться летом этого года.