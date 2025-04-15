Два года Томми Фьюри не радовал своих поклонников поединков на большом ринге. Уже 9 мая 2025-го британский боксер проведет свой первый бой с 2023-го года, информирует 24 Канал со ссылкой на аккаунт Томми Фьюри в инстаграме.

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Дата и место следующего боя Томми Фьюри

Следующий бой Фьюри состоится в венгерском Будапеште.

Два года вне игры. Одна операция. Самый тяжелый бой, который я вел - это ментальная борьба с отсутствием бокса в моей жизни. Но я вернулся. Сильнее. Точнее. И более голодный, чем когда-либо. 9 мая, Будапешт. Пришло время для шоу. Погнали,

– написал Томми.



Томми Фьюри возвращается в ринг / Фото из инстаграма боксера

Последний раз 25-летний британский боксер выходил в ринг 14 октября 2023-го, когда победил ютубера KSI по решению большинства судей. Поединок состоялся в английском Манчестере. Эта победа стала для Фьюри 10-й в 10-ти боях (4 – нокаутом). Томми до сих пор не знает горького вкуса поражений.

После чего Томми Фьюри лег на операционный стол, чтобы прооперировать руку.