Два роки Томмі Ф'юрі не тішив своїх прихильників поєдинків на великому ринзі. Вже 9 травня 2025-го британський боксер проведе свій перший бій із 2023-го року, інформує 24 Канал із посиланням на акаунт Томмі Ф'юрі в інстаграмі.

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Дата та місце наступного бою Томмі Ф'юрі

Наступний бій Ф'юрі відбудеться в угорському Будапешті.

Два роки поза грою. Одна операція. Найважчий бій, який я вів — це ментальна боротьба з відсутністю боксу в моєму житті. Але я повернувся. Сильніший. Точніший. І голодніший, ніж будь-коли. 9 травня, Будапешт. Настав час для шоу. Погнали,

– написав Томмі.



Томмі Ф'юрі повертається у ринг / Фото з інстаграму боксера

Востаннє 25-річний британський боксер виходив у ринг 14 жовтня 2023-го, коли переміг ютубера KSI за рішенням більшості суддів. Поєдинок відбувся в англійському Манчестері. Ця звитяга стала для Ф'юрі 10-ю у 10-ти боях (4 – нокаутом). Томмі досі не знає гіркого смаку поразок.

Після чого Томмі Ф'юрі ліг на операційний стіл, аби прооперувати руку.