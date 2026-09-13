Эксперты озвучили свою оценку в эфире ютуб-канала Fight Your Corner. Когда ведущий спросил, кто на данный момент является сильнейшим супертяжеловесом мира, Белью без колебаний дал четкий ответ.

Кто может догнать Усика

Зауэрланд полностью поддержал это мнение.

Александр Усик. Никто даже не приблизился к нему. Агит Кабаел? Даже близко не стоит. Так, это Усик,

– заявил британский экс-боксер.

Ситуация вокруг будущих поединков Усика

В настоящее время команда Усика работает над организацией его возможного прощального поединка против американца Деонтея Уайлдера. Ожидается, что бой может состояться в марте 2027 года в США.

В то же время в сентябре значительно активизировались разговоры о возможном третьем противостоянии Усика с Тайсоном Фьюри. "Цыганский король" предложил украинцу провести еще один бой, хотя по контракту должен был встретиться с Энтони Джошуа. Фьюри заявил о возможной отмене этого поединка и уже успел опубликовать постер потенциальной третьей встречи с Усиком.

Сам Усик кратко отреагировал на ситуацию, отметив, что "пойдет за Тайсоном". В то же время официального контракта на проведение третьего боя между Усиком и Фьюри пока нет.