Лидерство в рейтинге P4P от The Ring сохранил непобедимый украинец Александр Усик, который в прошлом году дважды одолел Тайсона Фьюри. Уже 19 июля 2025 года Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа, на кону которого будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте, сообщает 24 Канал.

Интересно Экс-чемпион мира назвал тройку лучших боксеров независимо от веса: есть ли среди них Усик

Десятка лучших боксеров от авторитетного журнала

Сразу в спину Усику "дышит" японец Наоя Иноуэ, который в ночь на 5 мая победил Рамона Карденаса, защитив звание абсолютного чемпиона мира во втором легком весе.

Тройку лучших замыкает непобедимый Теренс Кроуфорд. Уже 12 сентября текущего года в Лас-Вегасе американский "Охотник" сойдутся в мегафайте с Саулем Альваресом. К слову, Канело потерял в обновленном рейтинге одну позицию, несмотря на недавнюю победу над Уильямом Скаллом. Благодаря этой победе Альварес вернул себе звание "абсолюта" во втором среднем весе. Звездный мексиканец опустился на 8-ю строчку. Зато на 7-й позиции оказался Дзунто Накатани.

Топ-10 рейтинга независимо от весовой категории замыкает Давид Бенавидес.

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. Джесси Родригес
  7. (8). Дзунто Накатани
  8. (7). Сауль Альварес
  9. (10). Кен Широ
  10. (-) Давид Бенавидес

Отметим, что в топ-10 не нашлось места следующему сопернику Усика.