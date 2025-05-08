Абсолютный чемпион потерял в рейтинге P4P от The Ring: какое место занимает Усик

Авторитетный журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весового дивизиона. В первой десятке произошли некоторые изменения.

Лидерство в рейтинге P4P от The Ring сохранил непобедимый украинец Александр Усик, который в прошлом году дважды одолел Тайсона Фьюри. Уже 19 июля 2025 года Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа, на кону которого будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте, сообщает 24 Канал.

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Десятка лучших боксеров от авторитетного журнала

Сразу в спину Усику "дышит" японец Наоя Иноуэ, который в ночь на 5 мая победил Рамона Карденаса, защитив звание абсолютного чемпиона мира во втором легком весе.

Тройку лучших замыкает непобедимый Теренс Кроуфорд. Уже 12 сентября текущего года в Лас-Вегасе американский "Охотник" сойдутся в мегафайте с Саулем Альваресом. К слову, Канело потерял в обновленном рейтинге одну позицию, несмотря на недавнюю победу над Уильямом Скаллом. Благодаря этой победе Альварес вернул себе звание "абсолюта" во втором среднем весе. Звездный мексиканец опустился на 8-ю строчку. Зато на 7-й позиции оказался Дзунто Накатани.

Топ-10 рейтинга независимо от весовой категории замыкает Давид Бенавидес.

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Джесси Родригес (8). Дзунто Накатани (7). Сауль Альварес (10). Кен Широ (-) Давид Бенавидес

Отметим, что в топ-10 не нашлось места следующему сопернику Усика.