Звездный тренер признался, чего недооценивают в Усике

Украинский тренер Егор Голуб высказал свое мнение о сотрудничестве с Александром Усиком. Наставник откровенно рассказал, чего люди недооценивают в украинском чемпионе.

По словам Егора Голуба, люди недооценивают в Александру Усику, которого видят только в ринге, его силу. Украинский коуч признался, что усмотрел в Усике не просто топового боксера, а настоящую историческую фигуру, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

Вот так Абсолютный чемпион самоуверенно назвал боксеров лучше Усика

Что сказал Голуб об Усике?

Это он увидел в Усике после того, как Александр победил всех звезд британского бокса. Голуб вспомнил видео, где Дерек Чисора спросил у украинца, или когда-то тот перестанет бить британцев. На что получил утвердительное: "Нет".

Также наставник рассказал о своем общении с украинским чемпионом.

Мы общаемся и о боксе, и о жизни. На работе – о боксе, в жизни – о жизни,

– сказал Голуб.

Отметим, что Голуб недавно привел Энтони Джошуа к победе над Джейком Полом. Эй Джей довольно сенсационно решил изменить свой тренировочный процесс и готовился к этому поединку с блогером с командой Усика.

Какой бой Усика хотят увидеть фаны в 2026 году?

Напомним, что Усик уже выразил свое желание подраться с Деонтеем Уайлдером. Однако далеко не этот бой Александра ждут болельщики. По версии авторитетного журнала The Ring, поединок Усика против чемпиона мира по линии WBO Фабио Уордли входит в топ-10 самых ожидаемых противостояний 2026 года.

Интересно, что Сергей Лапин, директор команды Усика, признался, что впервые идея о бое против Уайлдера появилась у них еще в 2020-м году.

Когда может состояться следующий бой Усика?