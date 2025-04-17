Специалист оценил перспективы молодых украинских боксеров в профессиональном ринге. Сенченко назвал бойца, который станет следующим чемпионом мира, сообщает 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Кто из украинцев получит титул

Вячеслав Сенченко считает, что в ближайшее время чемпионский титул может завоевать Сергей Богачук. Сейчас украинский боксер выступает в первом среднем весе.

Первым на ум приходит Сергей Богачук, он очень высоко в рейтингах. Конечно, можно говорить и о молодых боксеров, но если брать реалии, то это Богачук,

– сказал Сенченко.

Бывший чемпион мира выделил также еще нескольких боксеров, которые имеют шанс получить титул. Среди них Карен Чухаджян, Арам Фаниян и Сергей Деревянченко.

Напомним, что Сергей Богачук в декабре прошлого года победил техническим нокаутом Ишмаэля Дэвиса в андеркарде Усик – Фьюри. Теперь он обязательный претендент на титул WBC.