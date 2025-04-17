Спеціаліст оцінив перспективи молодих українських боксерів у професійному рингу. Сенченко назвав бійця, який стане наступним чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на РБК-Україна.

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Хто з українців здобуде титул

В'ячеслав Сенченко вважає, що найближчим часом чемпіонський титул може завоювати Сергій Богачук. Наразі український боксер виступає у першій середній вазі.

Першим на думку спадає Сергій Богачук, він дуже високо в рейтингах. Звичайно, можна казати і про молодих боксерів, але якщо брати реалії, то це Богачук,

– сказав Сенченко.

Колишній чемпіон світу виділив також ще декількох боксерів, які мають шанс здобути титул. Серед них Карен Чухаджян, Арам Фаніян та Сергій Дерев'янченко.

Нагадаємо, що Сергій Богачук в грудні минулого року переміг технічним нокаутом Ішмаеля Девіса в андеркарді Усик – Ф'юрі. Тепер він обов'язковий претендент на титул WBC.