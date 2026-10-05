Менеджер Фьюри назвал условие для нового боя с Усиком

Разговоры о возможном третьем бою между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком до сих пор не утихают. Несмотря на то, что оба боксера приближаются к завершению карьеры, среди болельщиков продолжают обсуждать их потенциальную встречу на заключительном этапе выступлений.

Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Фьюри Спенсер Браун заявил, что в случае победы британца над Энтони Джошуа команда "Цыганского короля" хотела бы вновь организовать поединок с Усиком. Об этом он рассказал в интервью Sky Sports.

В команде Фьюри прокомментировали третий бой с Усиком

Он также сообщил, что контракт на бой Фьюри – Джошуа рассчитан только на один поединок, а реванш пока не является приоритетом для команды британца.

В контракте прописан один бой. Один большой бой. Все с самого начала планировалось именно под это. Я не говорю, что второго боя не может быть. Но если Тайсон победит, мы бы хотели также вернуться к делам с Усиком,

– сказал он.

По словам менеджера, для Фьюри и Джошуа этот поединок может стать одним из последних в карьере. Поэтому поражение любого из британцев заставит его задуматься о дальнейших выступлениях.

Они все уже близки к завершению карьеры. Кто бы здесь ни проиграл – куда ему дальше двигаться? Это сложный вопрос. Кто победит – для того история продолжается. А тот, кто проиграет, должен будет серьезно задуматься, что делать дальше и когда именно поставить точку,

– отметил Браун.

Таким образом, в случае победы Фьюри над Джошуа его команда рассматривает возможность возвращения к противостоянию с Усиком. Украинец уже дважды побеждал британца в 2024 году, оба поединка завершились решением судей в пользу Александра.

Бой Фьюри – Джошуа запланирован на 11 декабря на стадионе "Principality" в Кардиффе. Победитель получит специальный пояс "Battle of Britain".