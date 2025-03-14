Команда Усика обратилась за помощью к Турки после резкого решения WBO

WBO обязала Александра Усика провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера, который является временным чемпионом по этой линии. Команда украинского боксера немедленно обратилась к Турки Аль аш-Шейху.

Александру Усику дали 30 дней на договоренность о бое с Джозефом Паркером перед тем, как начнутся промоутерские торги. Зато Усик и его команда сосредоточены исключительно на поединке с Даниэлем Дюбуа.

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Директор команды украинского чемпиона обратился к Турки Аль аш-Шейху, который может повлиять на WBO и ее резкое решение, которое может сорвать бой за "абсолют" в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Сергея Лапина в инстаграме.

Несмотря на все, цель Александра Усика – снова стать абсолютным чемпионом в хевивейте. Только Его Превосходительство и команда Riyadh Season могут организовать этот бой на том уровне, на который он заслуживает,

– написал Лапин.

Напомним, что Усик был нацелен на победителя боя Дюбуа – Паркер. Но Даниэль в последний момент снялся с боя из-за болезни. Несмотря на это он сохранил титул чемпиона мира по версии IBF и шансы подраться с Александром. Оба боксера стремятся ко второй битве, на кону которой должно стоять звание "абсолюта" в хевивейте, если, конечно, Усик не потеряет пояс WBO.

К слову. Усик и Дюбуа делили один ринг в августе 2023-го года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Джозеф Паркер 22 февраля легко защитил пояс временного чемпиона мира по версии WBO, нокаутировав Мартина Баколе, который заменил больного Дюбуа в этом противостоянии.