Турки отреагировал на обвинения Усика во лжи

Александр Усик внезапно обратился к Турки Аль-аш Шейху. Украинский боксер сенсационно обвинил главу Генерального управления развлечений Саудовской Аравии во лжи.

Александр Усик выложил в сториз в инстаграме совместное фото с шейхом, попросив Турки не врать. Сам глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии распространил это сториз украинского боксера на свою страницу в инстаграме, передает 24 Канал.

Как Турки отреагировал на обвинения Усика?

Александр написал: "Не ври, здесь все в порядке. Поздравляю с Новым годом".

На что один из самых влиятельных мужчин в современном боксе не стал никак комментировать это сториз.



Реакция Турки на обвинения Усика / Скриншот из инстаграма

Почему Усик не проведет бои в Саудовской Аравии?

Ранее издание Boxing News сообщало, что ни один следующий бой Усика не состоится в рамках Riyadh Season, которую возглавляет Турки Аль-аш Шейх.

Была информация, что Турки навязывал украинскому боксеру встречу с непобедимым 20-летним британцем Мозесом Итаумой. Однако в команде Александра отказались от такого поединка.

СМИ перекрутили слова менеджера Усика?

Эгис Климас, менеджер Усика, в своем профиле в соцсети Х обвинил журналистов во лжи. По его словам, представители СМИ перекрутили его слова о том, что переговоры с американским промоутером можно считать, как отказ от сотрудничества с Riyadh Season.

"Почему вы, журналисты и писатели, вкладываете эти интриги в формулировки и перекручиваете интервью? Никогда не было сказано или упомянуто, что Усик "отказывается" или "отходит". Было упомянуто, что мы ведем переговоры с промоутером, на вопрос "Это саудовский Riyadh Season?" ответ был "Нет, американцы", – подчеркнул Климас.

Напомним, что есть информация, что у Усика есть три варианта для начала сотрудничества с новым промоутером.