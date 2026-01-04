Олександр Усик виклав у сториз в інстаграмі спільне фото із шейхом, попросивши Туркі не брехати. Сам голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії поширив це сториз українського боксера на свою сторінку в інстаграмі, передає 24 Канал.

Як Туркі відреагував на звинувачення Усика?

Олександр написав: "Не бреши, тут усе гаразд. Вітаю з Новим роком".

На що один із найвпливовіших чоловіків у сучасному боксі не став ніяк коментувати це сториз.



Реакція Туркі на звинувачення Усика / Скриншот із інстаграму

Чому Усик не проведе бої у Саудівській Аравії?

Раніше видання Boxing News повідомляло, що жоден наступний бій Усика не відбудеться у рамках Riyadh Season, яку очолює Туркі Аль-аш Шейх.

Була інформація, що Туркі нав'язував українському боксеру зустріч із непереможним 20-річним британцем Мозесом Ітаумою. Однак у команді Олександра відмовились від такого двобою.

ЗМІ перекрутили слова менеджера Усика?

Егіс Клімас, менеджер Усика, у своєму профілі в соцмережі Х звинуватив журналістів у брехні. За його словами, представники ЗМІ перекрутили його слова про те, що перемовини з американським промоутером можна вважати, як відмову від співпраці з Riyadh Season.

"Чому ви, журналісти та письменники, вкладаєте ці інтриги в формулювання та перекручуєте інтерв’ю? Ніколи не було сказано чи згадано, що Усик "відмовляється" чи "відходить". Було згадано, що ми ведемо переговори з промоутером, на питання "Чи це саудівський Riyadh Season?" відповідь була "Ні, американці", – наголосив Клімас.

