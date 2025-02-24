Коррупция в Эр-Рияде: Турки "наплевал" на правила, подсказывая боксеру баллы судей во время боя

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде состоялся большой вечер бокса. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх показал себя с негативной стороны во время одного из поединков.

Речь идет об андеркарде вечера бокса, в рамках которого доминиканец Карлос Адамес подрался с британцем Хамзой Ширазом. Во время этого боя Турки Аль аш-Шейх открыто помогал боксеру из Великобритании, пишет 24 Канал.

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Проигнорировал все правила бокса

В камеру одного из зрителей вечера бокса попал интересный момент, как Турки подошел к углу Шираза и показывал британцу, что тот проигрывает сопернику в два раунда по судейским подсчетам.

Сенсационным стал и итоговый результат боя Адамес – Шираз, где была зафиксирована ничья. Один из судей отдал уверенное преимущество Карлосу 118-110, другой рефери насчитал 115-113 в пользу Шираза, а вот третий судья подсчитал ничью 114-114.

Хотя во время боя Шираз был явным андердогом, а победу должен был одержать Адамес.

Видео, как Турки подсказывал Ширазу

Хамза Шираз после очень сомнительной ничьей остался непобедимым боксером – 21 победа в 22-х боях (17 – нокаутом). Что касается Карлоса Адамеса, то доминиканский боксер провел на профи-ринге 26 поединков, в которых одержал 24 победы (18 – нокаутом), а также потерпел одно поражение. Для обоих боксеров эта ничья стала первой в профессиональной карьере.