Влиятельный промоутер сообщил о серии больших боев с участием Усика, Джошуа и Фьюри

Влиятельный саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх анонсировал ряд крупных поединков в 2026 году. Серия боев включает выступления Александра Усика и других топ-боксеров.

Заявление главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений появилось в ответ на критику из-за якобы снижения его интереса к боксу. Об этом сообщает Boxing King Media.

Какие боксерские бои состоятся в 2026 году?

Промоутер напомнил, что недавно организовал большой бой между Шакуром Стивенсоном и Теофимо Лопесом на "Мэдисон Сквер Гарден", а также противостояние Райана Гарсии и Марио Барриоса в Лас-Вегасе.

Турки заинтриговал новыми мегафайтами с участием Усика, Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Сауля Альвареса и Райана Гарсии.

В ближайшее время состоится бой Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова в Лондоне, а также чемпионский поединок Александр Усик – Рико Верховен. Мы завершаем переговоры по сентябрьскому бою Сауля Альвареса в рамках Riyadh Season, планируем два боя для Энтони Джошуа, еще один для Фьюри и еще один для Райана во второй половине года,

– заявил промоутер.

Он добавил: "Вот такой у меня график на этот год, когда я "занят" и "не заинтересован".

Когда состоятся ближайшие топ-бои?

Фьюри – Махмудов (11 апреля)

Уже 11 апреля на ринг вернется Тайсон Фьюри, который взял паузу в карьере в 2024 году после двух поражений Усику. "Цыганский король" стремится победить россиянина Махмудова, чтобы дальше побороться за право в третий раз стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

В команде Фьюри не исключают возможность боя против победителя противостояния между чемпионом WBO Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа. Также Тайсон стремится взять реванш у Усика или встретиться с Джошуа.

Уордли – Дюбуа (9 мая)

Бой британцев, в котором Уордли впервые будет защищать пояс чемпиона, состоится 9 мая. Для Дюбуа это будет шанс во второй раз стать чемпионом мира после того, как в 2025 году он проиграл титул IBF Усику.

Следует отметить, что с победителем противостояния стремится встретиться Усик.

Усик – Верховен (23 мая)

Главное событие весны состоится 23 мая в египетской Гизе. Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Усик выставит на кон титул WBC в бою с Рико Верховеном.

Для нидерландского бойца это будет только второй бой в карьере по правилам бокса. Зато для украинца это один из последних поединков в карьере.