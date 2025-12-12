Уайлдер и Чисора провели дуэль взглядов, которая едва не закончилась дракой: зажигательное видео
- Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора провели дуэль взглядов в Дубае, которая едва не переросла в драку.
- Уайлдер ведет переговоры о возможном бое с Александром Усиком, который может состояться в первой половине 2026 года.
Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора встретились накануне вечера бокса в Дубае. Звездные боксеры неожиданно сошлись в дуэли взглядов.
Хотя Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер не проведут очную встречу, но столкнуться лбами им никто не препятствовал. Боксеры максимально близко стояли друг к другу, а их дуэль едва не закончилась схваткой, пишет 24 Канал со ссылкой на PRO BOXING FANS.
Как прошла дуэль взглядов Уайлдер – Чисора?
Правда, драка могла состояться не между боксерами. Уайлдеру что-то не понравилось за спиной Чисоры и американец хотел наброситься на кого-то. Но Дерек удержал Деонтея и ликвидировал риск толкотни после импровизированной очной дуэли.
Видео дуэли взглядов Уайлдер – Чисора
Почему Уайлдер и Чисора прилетели в Дубаи?
Оба боксера приехали на вечер бокса в Дубае, где 12 декабря болгарин Кубрат Пулев подерется против россиянина Мурата Гассиева.
Это противостояние возглавит боксерское шоу, которое состоится под эгидой пророссийской IBA, которую возглавляет Кремлев.
На кону поединка Пулев – Гассиев будет пояс WBA Regular.
Что известно о планах Уайлдера и Чисоры?
Александр Усик неожиданно для всех заговорил о желании провести бой против Уайлдера. В команде Деонтея положительно, но с удивлением отреагировали на подобное заявление непобедимого украинца. Сам звездный американский боксер рассказал, продолжаются ли переговоры о бое с Усиком.
"Бокс – это бизнес, и не всегда удается договориться, но сейчас мы ведем с Усиком переговоры, это правда. Я жду этого боя. Как только получу окончательное подтверждение – очень обрадуюсь и начну подготовку", – процитировало слова Уайлдера издание talkSPORT.
Их противостояние может состояться в первой половине 2026 года. Ранее Усик объяснил, зачем ему поединок против "Бронзового бомбардировщика". Уайлдер уже провел на профи-ринге 44 победных боя (43 – нокаутом), потерпев 4-х поражений и расписав одну ничью.
Зато в октябре 2025-го стало известно, что Чисора может провести бой против Джарелла Миллера, а контракт о встрече уже подписан. Однако впоследствии портал Everything Boxing сообщил, что Дерек отказался от такого поединка. За спиной Чисоры 36 побед (23 – нокаутом) при 13-ти поражениях.