Вайлдер та Чісора провели дуель поглядів, яка ледь не закінчилась бійкою: запальне відео

Деонтей Вайлдер та Дерек Чісора зустрілись напередодні вечора боксу у Дубаї. Зіркові боксери несподівано зійшлись у дуелі поглядів.

Хоча Дерек Чісора та Деонтей Вайлдер не проведуть очну зустріч, але зіштовхнутись лобами їм ніхто не перешкоджав. Боксери максимально близько стояли одне до одного, а їх дуель ледь не закінчилась сутичкою, пише 24 Канал із посиланням на PRO BOXING FANS.

Як минула дуель поглядів Вайлдер – Чісора?

Щоправда, бійка могла відбутись не між боксерами. Вайлдеру щось не сподобалось за спиною Чісори і американець хотів накинутись на когось. Але Дерек втримав Деонтея та ліквідував ризик штовханини після імпровізованої очної дуелі.

Відео дуелі поглядів Вайлдер – Чісора

Чому Вайлдер і Чісора прилетіли у Дубаї?

Обидва боксери приїхали на вечір боксу у Дубаї, де 12 грудня болгарин Кубрат Пулєв поб'ється проти росіянина Мурата Гассієва.

Це протистояння очолить боксерське шоу, яке відбудеться під егідою проросійської IBA, яку очолює Кремльов.

На кону двобою Пулєв – Гассієв буде пояс WBA Regular.

Що відомо про плани Вайлдера та Чісори?

Олександр Усик несподівано для усіх заговорив про бажання провести бій проти Вайлдера. У команді Деонтея позитивно, але із подивом відреагували на подібну заяву непереможного українця. Сам зірковий американський боксер розповів, чи тривають перемовини щодо бою з Усиком.

"Бокс – це бізнес, і не завжди вдається домовитись, але зараз ми ведемо з Усиком переговори, це правда. Я чекаю на цей бій. Як тільки отримаю остаточне підтвердження – дуже зрадію і почну підготовку", – процитувало слова Вайлдера видання talkSPORT.

Їх протистояння може відбутись у першій половині 2026 року. Раніше Усик пояснив, навіщо йому двобій проти "Бронзового бомбардувальника". Вайлдер вже провів на профі-рингу 44 переможні бої (43 – нокаутом), зазнавши 4-х поразок та розписавши одну нічию.

Натомість у жовтні 2025-го стало відомо, що Чісора може провести бій проти Джарелла Міллера, а контракт про зустріч вже підписаний. Однак згодом портал повідомив, що Дерек відмовився від такого поєдинку. За спиною Чісори 36 перемог (23 – нокаутом) при 13-ти поразках.