Это ли Усик: в СМИ назвали следующего соперника Уайлдера – поєдинок должен был состояться 13 лет назад

Деонтей Уайлдер через несколько месяцев вернется на профессиональный ринг. Американский боксер проведет свой следующий поединок против опытного бойца из Великобритании.

"Бронзовый бомбардировщик" сразится против Дерека Чисоры. Где и когда состоится следующий бой Уайлдера, сообщает авторитетное издание BBC Sport.

Читайте также Усик выбрал в соперники легенду бокса, который уничтожил Тайсона и победил Кличко

Когда состоится бой Уайлдера – Чисора?

Поединок Уайлдер – Чисора состоится 4 апреля 2026 года в Лондоне. Интересно, что боксеры должны были встретиться еще в 2013 году, но американский супертяжеловес снялся с поединка.

Причиной стал арест "Бронзового бомбардировщика". Его обвинили в домашнем насилии.

Недавно появилась информация, что Александр Усик в случае проведения боя между Уайлдером и Чисорой будет драться с другим боксером. А уже тогда украинский чемпион встретится с американцем.

С кем может подраться Усик?

Инсайдер Дэн Рафаэль раскрыл планы Усика, которому придется ждать Уайлдера из-за боя америкканца с Чисорой. По его словам, украинский боксер может встретиться с бывшим чемпионом мира – Энди Руисом-младшим.

Кто такие Уайлдер и Чисора?