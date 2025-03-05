Именитый боксер заменит Уайта в грандиозном мегафайте года в Англии

Джо Джойс должен был драться против Диллиана Уайта 5 апреля 2025 года. Однако топовый мегафайт на "Co-Op Live Arena" в Манчестере не состоится.

Поединок был отменен из-за проблем с Уайтом. Но все-таки Джо Джойс будет драться на вечере бокса, но с другим соперником, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Кто станет соперником Джойса

Стало известно, кто заменит Диллиана Уайта в бою против Джо Джойса. Соперником британского боксера стал именитый хорват Филип Хргович. Поединок должен состояться в запланированную дату 5 апреля.

Хргович в последний раз дрался против Даниэля Дюбуа в июне 2024 года. Тогда хорват уступил британцу техническим нокаутом и потерпел первое поражение за свою карьеру.

Всего Филип Хргович провел в профессиональном ринге 18 боев. На счету хорватского боксера 17 побед – 14 из которых нокаутом.