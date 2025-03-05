Поєдинок було скасовано через проблеми у Вайта. Але все-таки Джо Джойс битиметься на вечорі боксу, але з іншим суперником, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Хто стане суперником Джойса

Стало відомо, хто замінить Ділліана Вайта у бою проти Джо Джойса. Суперником британського боксера став іменитий хорват Філіп Хрговіч. Поєдинок має відбутись в заплановану дату 5 квітня.

Хрговіч востаннє бився проти Даніеля Дюбуа у червні 2024 року. Тоді хорват поступився британцю технічним нокаутом та зазнав першої поразки за свою кар'єру.

Всього Філіп Хрговіч провів у професійному рингу 18 боїв. На рахунку хорватського боксера 17 перемог – 14 з яких нокаутом.