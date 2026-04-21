3 украинских боксера, которые стали миллионерами

Успех, всемирная слава, куча поклонников – это то, что может подарить спортсмену бокс. Однако кроме того это один из способов легально разбогатеть.

Среди украинских боксеров есть те, кто стали долларовыми миллионерами благодаря победам на ринге, сообщает 24 Канал. Некоторые из них получали восьмизначную сумму только за один бой.

Кто из боксеров самый богатый спортсмен во всей Украине?

Александр Усик – лучший спортсмен Украины современности. Он зарабатывает в 5 раз больше, чем любой другой атлет из Украины. Это совершенно неудивительно, поскольку успехи Усика в ринге просто феноменальные. Он, в частности, дважды стал абсолютным чемпионом мира.

Интересно, что только за один бой с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года Усик получил гонорар в 100 миллионов долларов. То есть, такую сумму он заработал за один вечер. В целом состояние Усика оценивается в более 200 миллионов долларов и он входит в топ-10 самых богатых спортсменов мира.

Почему Владимир Кличко богаче Виталия?

Братья Кличко стали миллионерами только благодаря одному бою. Каждый их бой на ринге оценивался в минимум 5 миллионов долларов. Однако Владимир Кличко заработал почти вдвое большую сумму, чем его брат – 120 миллионов долларов.

Самым прибыльным для украинца опять же стал бой против Тайсона Фьюри. И хотя Кличко уступил в том поединке гонорар в размере 22 миллиона евро он получил. И кроме этого боя у украинца было очень много кассовых боев.

Каково состояние Виталия Кличко?

За свою спортивную карьеру нынешний городской голова Киева заработал более 60 миллионов долларов. За титульные бои он получал примерно столько же сколько и его брат. Впрочем Виталий заработал меньшую сумму денег из-за длительной паузы в карьере и меньшего количества поединков.

Наиболее прибыльным боем для Виталия стал поединок еще в 2003 году против Леннокса Льюиса. Гонорар украинца составил 8 миллионов долларов. Интересно, что во время активной спортивной карьеры Кличко-старший зарабатывал еще и на контрактах с брендами Mercedes-Benz и BOSS.

