Украинец эффектно нокаутировал соперника в первом раунде: мощное видео

В пятницу, 4 апреля состоялся турнир One Fight Night 30 в Бангкоке. В главном поединке вечера Роман Крыкля сражался против Линдона Ноулза.

Поединок завершился победой Романа Крикли. Украинский чемпион One Championship досрочно завершил поединок против британца, сообщает 24 канал.

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Эффектная победа Крикли

Роман Крикля одолел Линдона Ноулза в первом раунде. Украинский боец ударил соперника коленом уголову и отправил его в нокдаун.

Британец смог подняться после мощного удара и продолжить бой. Однако впоследствии пропустил еще один удар и упал на пол. В итоге рефери остановил поединок.

Напомним, что Роман Крикля один из сильнейших бойцов One Championship. Победа над британцем стала пятой подряд, которую украинский чемпион получил досрочно.