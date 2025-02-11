Большая проблема для Дэвиса: "Украинский танк" высказался по поводу своего оппонента

В пятницу, 14 февраля, в Нью-Йорке состоится мегафайт с участием Дениса Беринчика. "Украинский танк" будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

36-летний боксер высказался по поводу боя с Кейшоном Дэвисом. Спортсмен также поделился ожиданиями от поединка с американским боксером. 24 канал со ссылкой на FightHype.

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Беринчик о Дэвисе

Денис Беринчик назвал главную проблему Кейшона Дэвиса в предстоящем противостоянии. "Украинский танк" подчеркнул небольшой опыт выступлений американца в профессиональном ринге.

Также Беринчик выделил то, что Дэвис не дрался с боксерами, активно двигающимися на ногах, а также постоянно меняющими стойки. Это также будет большим препятствием для Кейшона.

Мне кажется, это будет тактическая шахматная партия. Он понимает, что я тоже в любителях забрал серебряную медаль на Олимпийских играх, и я думаю, он будет пытаться тактически поломать ход событий,

– сказал Беринчик.

Кейшон Дэвис провел 12 боев (12 побед) в профессиональном ринге. Тогда как на счету Дениса Беринчика – 19 поединков и ни одного поражения в карьере.

Напомним, что Денис Беринчик завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO в мае 2024 года. "Украинский танк" одолел Эмануэля Наваррете раздельным решением судей.