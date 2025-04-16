Вячеслав Сенченко высказался относительно боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира, а ныне тренер также затронул тему будущего украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Какие шансы у Дюбуа на победу

Вячеслав Сенченко считает, что Александр Усик сможет сохранить за собой титулы. Ведь у него цель завершить профессиональную карьеру непобежденным. Поэтому украинец скорее всего проведет 1 или 2 поединка.

Относительно победителя реванша Усик – Дюбуа Вячеслав Сенченко высказался категорично. Тренер заявил, что Александр победит, несмотря на то, что Даниэль значительно вырос после боя в 2023 году.

Ну конечно я считаю, что Усик выиграет. Думаю, что британец стал несколько лучше, но не настолько, чтобы победить Усика и я уверен, что Саша его снова разберет,

– сказал Сенченко.

Сенченко также ответил на вопрос, имеет ли шансы Джозеф Паркер победить Александра Усика. Тренер считает, что украинский чемпион спокойно разберется с новозеландским претендентом.

Ранее в команде Усика отреагировали на инсайд The Ring относительно даты проведения реванша с Даниэлем Дюбуа. Сергей Лапин заявил, что надо дождаться официального объявления боя.