В'ячеслав Сенченко висловися щодо бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу, а нині тренер також зачепив тему майбутнього українця, повідомляє 24 канал із посиланням на РБК-Україна.

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Які шанси у Дюбуа на перемогу

В'ячеслав Сенченко вважає, що Олександр Усик зможе зберегти за собою титули. Адже у нього мета завершити професійну кар'єру непереможеним. Тому українець скоріш за все проведе 1 або 2 поєдинки.

Стосовно переможця реваншу Усик – Дюбуа В'ячеслав Сенченко висловився категорично. Тренер заявив, що Олександр переможе, попри те, що Даніель значно виріс після бою у 2023 році.

Ну звісно я вважаю, що Усик виграє. Думаю, що британець став дещо кращим, але не настільки, щоб перемогти Усика і я впевнений, що Саша його знову розбере,

– сказав Сенченко.

Сенченко також відповів на питання, чи має шанси Джозеф Паркер перемогти Олександра Усика. Тренер вважає, що український чемпіон спокійно розбереться із новозеландським претендентом.

Раніше у команді Усика відреагували на інсайд The Ring щодо дати проведення реваншу із Даніелем Дюбуа. Сергій Лапін заявив, що треба дочекатись до офіційного оголошення бою.