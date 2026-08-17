В понедельник, 17 августа, в рамках 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов украинская боксерша уверенно победила представительницу Беларуси Дарью Свиленяк. В ходе первого поединка Овсепян продемонстрировала полное доминирование и дважды отправила соперницу в нокдаун, сообщает ФБУ.

Почему победа Овсепян важна для Украины

Этот поединок стал первой очной встречей украинских боксеров с представителями стран-агрессоров с начала полномасштабного вторжения. Организация World Boxing недавно восстановила право Беларуси и России выступать под своими национальными флагами. Из-за такого решения организаторов украинцам впервые за последние 5 лет приходится соревноваться на одном ринге с спортсменами из России и Беларуси.

Напомним, что атмосфера на турнире остается напряженной. Уже на старте европейского первенства молодежная сборная Украины устроила патриотическую акцию, громко скандируя "Украина" прямо над головами российских спортсменов.

Чемпионат Европы по боксу U19 в Сербии продлится до 22 августа.