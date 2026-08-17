У понеділок, 17 серпня, у межах 1/8 фіналу вагової категорії до 57 кілограмів українська боксерка впевнено здолала представницю Білорусі Дарію Свіленяк. Протягом першого поєдинку Овсепян продемонструвала повну домінацію та двічі відправила суперницю в нокдаун, повідомляє ФБУ.

Чому перемога Овсепян важлива для України

Цей поєдинок став першою очною зустріччю українських боксерів із представниками країн-агресорів з початку повномасштабного вторгнення. Організація World Boxing нещодавно відновила право Білорусі та Росії виступати під своїми національними прапорами. Через таке рішення організаторів українцям уперше за останні 5 років доводиться змагатися на одному ринзі з атлетами з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що атмосфера на турнірі залишається напруженою. Уже на старті європейської першості молодіжна збірна України влаштувала патріотичну акцію, гучно скандуючи "Україна" безпосередньо над головами російських спортсменів.

Чемпіонат Європи з боксу U19 у Сербії триватиме до 22 серпня.